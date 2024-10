A Staffel 6: Braunshorn ist auch dank 300-Minuten-Mann nun Erster – Oberwesel nur 1:1

Augen zu, Backen aufblasen und durch: Blankenraths Torwart Marvin Hofrath wehrt hier einen hohen Ball der Vorderhunsrücker (in Blau mit Christian Adams und Yannick Rottstock) ab und durfte sich am Ende mit seinen Teamkollegen Justus Hansen und Felix Schönborn über einen 4:2-Heimsieg in der Kreisliga A Staffel 6 freuen. Schönborn traf dabei zum 1:1 und zum 4:2-Endstand. Foto: B&P Schmitt