3:2 bei Metternicher Reserve
Zwei späte Elfmetertore bringen Niederberg den Sieg 
Allen Grund zur Freude haben Trainer Dennis Stieffenhofer (rechts) und der TuS Niederberg. Beim FC Metternich II kam der TuS dan
Allen Grund zur Freude haben Trainer Dennis Stieffenhofer (rechts) und der TuS Niederberg. Beim FC Metternich II kam der TuS dank später Tore zum 3:2, und die Tabelle führt der Kreisliga A 4 führt er auch an.
Jörg Niebergall

Die Fußball-Kreisliga A 4 startet fulminant in die Rückrunde. TuS Niederberg feiert einen dramatischen Sieg durch zwei späte Elfer, während der SC Bendorf-Sayn die Favoritenrolle mit einem klaren 5:1-Erfolg untermauert.

Lesezeit 3 Minuten
Mit dem 14. Spieltag hat am Wochenende bereits die Rückrunde in der Fußball-Kreisliga A 4 begonnen. An der Spitze blieben alle drei Topteams schadlos, sodass sich immer mehr ein Dreikampf um die Aufstiegsränge andeutet. Die Mannschaft der Stunde bleibt derweil die SG Nörtershausen/Udenhausen-Oppenhausen, die gegen den FC Arzheim den vierten Sieg in Serie einfuhr.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Sport

Top-News aus dem Sport