Die Fußball-Kreisliga A 4 startet fulminant in die Rückrunde. TuS Niederberg feiert einen dramatischen Sieg durch zwei späte Elfer, während der SC Bendorf-Sayn die Favoritenrolle mit einem klaren 5:1-Erfolg untermauert.
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Mit dem 14. Spieltag hat am Wochenende bereits die Rückrunde in der Fußball-Kreisliga A 4 begonnen. An der Spitze blieben alle drei Topteams schadlos, sodass sich immer mehr ein Dreikampf um die Aufstiegsränge andeutet. Die Mannschaft der Stunde bleibt derweil die SG Nörtershausen/Udenhausen-Oppenhausen, die gegen den FC Arzheim den vierten Sieg in Serie einfuhr.