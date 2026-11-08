3:2 bei Metternicher Reserve Zwei späte Elfmetertore bringen Niederberg den Sieg Daniel Fischer 08.11.2026, 19:44 Uhr

i Allen Grund zur Freude haben Trainer Dennis Stieffenhofer (rechts) und der TuS Niederberg. Beim FC Metternich II kam der TuS dank später Tore zum 3:2, und die Tabelle führt der Kreisliga A 4 führt er auch an. Jörg Niebergall

Die Fußball-Kreisliga A 4 startet fulminant in die Rückrunde. TuS Niederberg feiert einen dramatischen Sieg durch zwei späte Elfer, während der SC Bendorf-Sayn die Favoritenrolle mit einem klaren 5:1-Erfolg untermauert.

Mit dem 14. Spieltag hat am Wochenende bereits die Rückrunde in der Fußball-Kreisliga A 4 begonnen. An der Spitze blieben alle drei Topteams schadlos, sodass sich immer mehr ein Dreikampf um die Aufstiegsränge andeutet. Die Mannschaft der Stunde bleibt derweil die SG Nörtershausen/Udenhausen-Oppenhausen, die gegen den FC Arzheim den vierten Sieg in Serie einfuhr.







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