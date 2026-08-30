Kreisliga A Staffel 6 Zell landet gegen Blankenrath den ersten Saisonsieg Sascha Wetzlar 30.08.2026, 19:19 Uhr

i Zells Billy Sissoko (links) entwischt Blankenraths Maximilian Vogt und markiert das 1:0 für die Moselaner beim 2:1-Derbysieg in Bullay gegen die Hunsrücker. Sascha Wetzlar

Erster Saisonsieg für die SG Zell in der A Staffel 6: In Bullay schlugen die Moselaner im Derby den SV Blankenrath mit 2:1.

Erster Dreier für die Mosel-SG: Ausgerechnet im Derby gelang der SG Zell/Bullay/Alf gegen den SV Blankenrath in der Fußball-Kreisliga A Staffel 6 der Premieren-Saisonsieg. Für die Tabelle bedeutete der Erfolg lediglich ein kleiner Hüpfer auf den ersten Nichtabstiegsrang zwölf und vier Punkten, die Gäste rutschen leicht ab auf Platz acht bei ebenfalls vier Zählern.







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