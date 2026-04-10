Fußball-Kreisliga A TuS-Reserve plant Coup gegen den Pokalfinalisten Stefan Nink 10.04.2026, 09:27 Uhr

i Gibt's am Sonntag beim nächsten "Sechs-Punkte-Spiel" für die SG Birlenbach abermals Grund zum Jubel? Andreas Hergenhahn

Gelingt der SG Birlenbach/Schönborn am Sonntag in Dreikirchen beim extrem heimschwachen Aufsteiger SG Unterwesterwald der nächste große Schritt in Richtung Verbleib in der Fußball-Kreisliga A?

Bleibt der SV Diez-Freiendiez in der Staffel 3 der Fußball-Kreisliga A der stärkste Rhein-Lahn-Vertreter, kann die Zweitvertretung vom Burgschwalbacher Märchenwald noch den Kopf aus der Abstiegsschlinge ziehen? Der 20. Spieltag, der geschlossen am Sonntag ausgetragen wird, wird bei der Klärung dieser Fragen zumindest weitere Hinweise liefern.







Artikel teilen

Artikel teilen