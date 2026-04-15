Umbruch bahnt sich an Trautmann-Brüder verlassen Mittelhof im Sommer Jona Heck 15.04.2026, 12:36 Uhr

i Michael Trautmann wird die SG Mittelhof/Niederhövels gemeinsam mit seinem Bruder im Sommer verlassen. Jürgen Augst/byJogi

Die SG Mittelhof/Niederhövels und ihre beiden spielenden Trainer Michael und Sebastian Trautmann gehen ab Sommer getrennte Wege. Ein aktueller Spieler übernimmt das Zepter, viele Abgänge muss die SG verzeichnen. Der Umbruch steht an.

Die SG Mittelhof/Niederhövels und ihre beiden Spielertrainer Michael und Sebastian Trautmann gehen nach der Saison getrennte Wege. Dies gab der Verein via Instagram bekannt. Damit wird im Sommer in Mittelhof ein Umbruch eingeleitet. Die SG spielt seit dem Aufstieg 2023/2024 im Kreisoberhaus des Westerwalds und steht auch in dieser Spielzeit mit 30 Punkten im gesicherten Mittelfeld der Kreisliga A1.







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