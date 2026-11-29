Nach sieben guten Jahren Trainer Carsten Bent verlässt Rheinbrohl im Sommer Daniel Korzilius 29.11.2026, 09:50 Uhr

i Trainer Carsten Bent wird den FV Rheinbrohl nach der laufenden Saison in der Kreisliga A2 verlassen. Jörg Niebergall

Auch beim FV Rheinbrohl wird in der Winterpause an der Zukunft gebastelt. Klar ist schon jetzt, dass sich der momentane Tabellensechste der Kreisliga A2 für die kommende Saison nach einem neuen Trainer umschauen muss. Wie es dazu kam.

Der FV Rheinbrohl und Trainer Carsten Bent gehen ab Sommer 2027 getrennte Wege. Nach sieben gemeinsamen Jahren wird Bent nicht mehr an der Seitenlinie der ersten Mannschaft des A-Ligisten stehen. Wie der Verein mitteilt, habe der Trainer die Verantwortlichen in einem gemeinsamen Gespräch über seine Entscheidung informiert.







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