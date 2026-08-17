Matchwinner der SG Rheinhöhen Tobias Müller verzückt Geburtstagsgäste mit Fünferpack Stefan Nink 17.08.2026, 08:49 Uhr

i Eine typische Szene: Birlenbachs Corvin Motz (weißes Trikot) läuft hier Herschbachs Julian Hannappel hinterher. Die Kombinierten aus dem Kreis Westerwald/Sieg entführten verdient drei Punkte vom Waldsportplatz. Andreas Hergenhahn

Prächtige Stimmung herrschte anlässlich des 100. Geburtstages des TuS Dahlheim unter rund 350 Zuschauern, die gegen die neu formierte SG Ahrbach einen ungefährdeten 5:1-Erfolg ihrer SG Rheinhöhen und einen „Mann des Tages“ feierten.

Mit der SG Rheinhöhen und dem TuS Niederahr weist in der Fußball-Kreisliga A3 ein Duo nach zwei Begegnungen eine tadellose Bilanz auf. Am Tabellenende wartet mit dem SV Diez-Freiendiez, der SG Mühlbachtal und der SG Ahrbach ein Trio auf den ersten Punktgewinn.







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