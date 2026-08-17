Prächtige Stimmung herrschte anlässlich des 100. Geburtstages des TuS Dahlheim unter rund 350 Zuschauern, die gegen die neu formierte SG Ahrbach einen ungefährdeten 5:1-Erfolg ihrer SG Rheinhöhen und einen „Mann des Tages“ feierten.
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Mit der SG Rheinhöhen und dem TuS Niederahr weist in der Fußball-Kreisliga A3 ein Duo nach zwei Begegnungen eine tadellose Bilanz auf. Am Tabellenende wartet mit dem SV Diez-Freiendiez, der SG Mühlbachtal und der SG Ahrbach ein Trio auf den ersten Punktgewinn.