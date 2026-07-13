Vier Testspiele mit acht Mannschaften (allein sechs A-Klässler) aus der Region an einem Tag – das Sportfest des SV Strimmig hatte einiges zu bieten. Das Programm wurde sehr gut angenommen, viele Zuschauer strömten auf den „Strimmiger Berg“.
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Vier Männerspiele á 90 Minuten an einem Tag auf einem Sportfest – das hat auch im Hunsrück absolut Seltenheitswert: Der SV Strimmig hat das Kunststück hinbekommen und war Gastgeber auf seinem schönen Rasen in Mittelstrimmig von gleich acht Teams, darunter sechs Mannschaften aus der Kreisliga A Staffel 6.