Wie geht es weiter nach dem rekordverdächtig schnellen Spielabbruch in der A Staffel 5 in Löhndorf nach nur zehn Sekunden? Die Suche nach einem Nachholtermin gegen den SV Masburg läuft bei der SG Westum, was sich als nicht ganz einfach gestaltet.
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Nur zwei Pässe hat es nach dem Anstoß gedauert, bis Schiedsrichter Laurenz Durben die Partie in der Fußball-Kreisliga A Staffel 5 zwischen der SG Westum/Löhndorf und dem SV Masburg nach nur wenigen Sekunden unterbrach und nach kurzer Beratschlagung mit beiden Mannschaften wenig später gänzlich abbrach.