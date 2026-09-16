Kreisliga A Staffel 5 Spielabbruch bringt SG Westum „etwas in Bredouille“ Daniel Fischer 16.09.2026, 15:02 Uhr

i Am Sonntag wurde in Löhndorf nur zehn Sekunden gespielt, dann wurde die Partie SG Westum gegen SV Masburg nach einem ausgiebigen Regenschauer abgebrochen, weil der Ball auf dem Rasen nicht rollte. Sophie Strassen

Wie geht es weiter nach dem rekordverdächtig schnellen Spielabbruch in der A Staffel 5 in Löhndorf nach nur zehn Sekunden? Die Suche nach einem Nachholtermin gegen den SV Masburg läuft bei der SG Westum, was sich als nicht ganz einfach gestaltet.

Nur zwei Pässe hat es nach dem Anstoß gedauert, bis Schiedsrichter Laurenz Durben die Partie in der Fußball-Kreisliga A Staffel 5 zwischen der SG Westum/Löhndorf und dem SV Masburg nach nur wenigen Sekunden unterbrach und nach kurzer Beratschlagung mit beiden Mannschaften wenig später gänzlich abbrach.







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