Kreisliga A Staffel 6 Rheinblick schlägt gegen Strimmig doch noch zurück Michael Bongard 15.11.2026, 19:25 Uhr

i Das 2:0 für den SV Strimmig: Marc Lipke köpft vor Rheinblicks Lars Klein nach 21 Minuten ein. Die Oberwesel/Niederburger kämpften sich aber zurück und kamen in Überzahl am Ende noch zum 3:3-Ausgleich. Rheinblick geht damit als Tabellenführer mit einem Punkt Vorsprung auf Strimmig in die Winterpause. hjs-Foto

Das Spitzenspiel in der A Staffel 6 hat gehalten, was es versprochen hat: Die SG Rheinblick und der SV Strimmig trennten sich nach einem packenden Duell mit vielen Wendungen 3:3. Eine Rote Karte für Strimmig brachte Rheinblick zurück ins Spiel.

Packendes „Endspiel“ um die „Winter-Meisterschaft“ in der Fußball-Kreisliga A Staffel 6: Die SG Rheinblick hat vor 240 Zuschauern in Winzberg gegen den Tabellenzweiten SV Strimmig einen 0:2- und 1:3-Rückstand aufgeholt und geht nach dem 3:3 (1:2) als Tabellenführer mit einem Punkt Vorsprung auf den SVS in die Winterpause.







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