In der Fußball-Kreisliga A2 steht der 17. Spieltag auf dem Programm.

SV Windhagen – SC Bendorf-Sayn (So., 14.30 Uhr/Hinspiel: 5:1). Der SV Windhagen möchte mit dem achten Sieg im neunten Heimspiel seine Tabellenführung verteidigen. Der Spitzenreiter sollte jedoch gewarnt sein, schließlich punktete der Vorletzte aus Bendorf bei seinen jüngsten beiden Auswärtsspielen gegen die Titelkandidaten SG Vettelschoß (2:2) und SV Türkiyemspor Ransbach-Baumbach (4:4).

SV Roßbach/Verscheid – FV Rheinbrohl (So., 14.30 Uhr/0:2). Nach dem 1:1 gegen Windhagen geht der Roßbacher Co-Trainer Pascal Böhm optimistisch in das nächste Heimspiel: „Wir werden versuchen, das Positive aus der Begegnung gegen Windhagen mit ins Spiel gegen spielstarke Rheinbrohler zu nehmen. Es wird ein harter Kampf um drei Punkte. Wir werden alles tun, damit die Punkte in Roßbach bleiben.“ Beim FV Rheinbrohl war Trainer Carsten Bent nur bedingt zufrieden nach dem 2:1-Auftaktsieg gegen das Schlusslicht Haiderbach: „Uns ist der Start nach der Winterpause leider nur vom Ergebnis her geglückt. Wir müssen das Spiel aufarbeiten und uns auf eine schwere Aufgabe auf dem Roßbacher Rasenplatz einstellen. Der Gegner wird nach dem Unentschieden gegen den Tabellenführer sicherlich mit breiter Brust auftreten.“

SG Niederbreitbach/Waldbreitbach – SG Vettelschoß/St. Katharinen (So., 15 Uhr in Niederbreitbach/1:6). Der Niederbreitbacher Trainer Werner Mannebach möchte mit seinem Team die Leistung des 6:1-Auswärterfolges bei der SG Puderbach bestätigen: „Die Mannschaft hat sich dort sehr, sehr gut präsentiert. Am Sonntag sind alle Mann an Bord. Wir werden versuchen, der Spitzenmannschaft aus Vettelschoß Paroli zu bieten. Wir spielen endlich wieder auf unserem geliebten Rasen und freuen uns sehr auf das Spiel.“ Der Rangzweite hat nur eines der jüngsten vier Punktspiele gewonnen und sollte sich daher im Aufstiegskampf möglichst keinen weiteren Ausrutscher erlauben.

SG Haiderbach/Sessenbach – SV Ataspor Unkel (So., 15 Uhr in Wittgert/2:3). Nach der Last-Minute-Niederlage in Rheinbrohl träumt der neue Haiderbach-Coach Mike Weber von einem gelungenen Heimdebüt: „Wir wollen an die gute Leistung der letzten Woche in Rheinbrohl anknüpfen und uns diesmal für den hohen Aufwand mit Punkten belohnen.“ Der SV Ataspor Unkel wird nicht noch mal den Fehler machen ein Auswärtsspiel bei einem Tabellenletzten auf die leichte Schulter zu nehmen wie beim 1:6 in Bendorf am zwölften Spieltag.

VfL Oberlahr-Flammersfeld – SG DJK Neustadt-Fernthal (So., 15 Uhr in Flammersfeld/2:3). Der Oberlahrer Trainer André Fischer erwartet eine Partie auf Augenhöhe: „Trotz der Niederlage im ersten Spiel können wir viele positive Aspekte mitnehmen. Gerade auf unserem heimischen Hartplatz wollen wir wieder alles auf dem Platz lassen und dem Gegner nichts schenken.“ Die auswärts noch sieglosen Gäste aus Neustadt könnten mit einem Sieg in der Tabelle am VfL vorbeinziehen.

SSV Heimbach-Weis – SG Puderbach/Daufenbach/Urbach-Dernbach/Raubach (So., 15.15 Uhr/2:2). Am Kieselborn treffen zwei geprügelte Hunde aufeinander: Sowohl der SSV Heimbach-Weis (0:6 beim SV Türkiyemspor) als auch die SG Puderbach (1:6 gegen Niederbreitbach) kassierten zum Jahresauftakt ein halbes Dutzend Gegentore. In den vergangenen sechs Duellen der beiden Teams ging nie die Heimmannschaft als Sieger vom Feld. Diese Serie wollen die Heimbacher nur allzu gerne beenden.

SG Ellingen/Bonefeld/Willroth – SV Türkiyemspor Ransbach-Baumbach (So., 15.30 Uhr in Straßenhaus/2:2). „Aller guten Dinge sind drei“, denkt sich der Ellinger Coach Erhan Evrem und möchte nach dem 0:2 im Pokal und dem 2:2 im Hinspiel den dritten Vergleich mit seinem Ex-Verein für sich entscheiden. Den Ransbach-Baumbacher Trainer Murat Sayim hat ein Virus erwischt: „Leider konnte ich meine Mannschaft in dieser Woche im Training nicht anführen. Ellingen ist ein robuster und laufstarker Gegner. Mein Freund Erhan kennt uns in- und auswendig und wird seine Mannschaft gut einstellen.“