Trainerbeben geht weiter Neustadt-Fernthal verliert auch ohne Peter Pohlen Daniel Korzilius 09.10.2025, 11:56 Uhr

i Peter Pohlen gibt bei der ersten Mannschaft der DJK Neustadt-Fernthal nicht länger die Richtung vor. Der Trainer stellte seinen Posten zur Verfügung, soll aber im Verein eventuell eine andere Funktion übernehmen, wie die Verantwortlichen nach der Trennung betonen. Heinz-Werner Lamberz

Das Trainerbeben in der Kreisliga A2 geht weiter. Nach dem VfL Oberbieber und der SG Niederbreitbach setzt auch die DJK Neustadt-Fernthal auf einen neuen Impuls von der Seitenlinie. Der Impuls für die Trennung kam wohl vom Trainer selbst.

In einer vorgezogenen Partie des zehnten Spieltags der Fußball-Kreisliga A2 hat der SSV Heimbach-Weis die DJK Neustadt-Fernthal mit 1:0 (0:0) bezwungen. Mit 13 Zählern belegt der SSV den achten Rang, während Neustadt Vorletzter bleibt. Vor 100 Zuschauern erzielte der zur zweiten Halbzeit eingewechselte Noah Rinder in der 51.







