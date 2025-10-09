Das Trainerbeben in der Kreisliga A2 geht weiter. Nach dem VfL Oberbieber und der SG Niederbreitbach setzt auch die DJK Neustadt-Fernthal auf einen neuen Impuls von der Seitenlinie. Der Impuls für die Trennung kam wohl vom Trainer selbst.
Lesezeit 1 Minute
In einer vorgezogenen Partie des zehnten Spieltags der Fußball-Kreisliga A2 hat der SSV Heimbach-Weis die DJK Neustadt-Fernthal mit 1:0 (0:0) bezwungen. Mit 13 Zählern belegt der SSV den achten Rang, während Neustadt Vorletzter bleibt. Vor 100 Zuschauern erzielte der zur zweiten Halbzeit eingewechselte Noah Rinder in der 51.