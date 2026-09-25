Schlusslicht unter Zugzwang Mühlbachtaler setzt auf besondere Derby-Motivation Stefan Nink 25.09.2026, 11:28 Uhr

i Die SG Reitzenhain/Bogel/Bornich hofft am Sonntag gegen den aufstrebenden FC Kosova Montabaur den einen oder anderen Treffer bejubeln zu können. Andreas Hergenhahn

Wer nach sieben Spieltagen noch immer auf den ersten Dreier wartet, der steht schon gewaltig unter Druck. Die SG Ahrbach und die SG Mühlbachtal nehmen am Sonntag auf eigenem Platz den nächsten Anlauf, um den Bock endlich umzustoßen.

Heimrecht genießt am 8. Spieltag der Fußball-Kreisliga A3 nicht nur das Spitzen-Quartett, sondern auch das Schlussduo, das sich auf die Hinterbeine setzen muss, um nicht frühzeitig den Anschluss ans rettende Ufer zu verlieren.SG Hundsangen/Steinefrenz-Weroth II – Spfr Bad Ems (Sa.







Artikel teilen

Artikel teilen