Kreisliga A Staffel 6 Morshausen Herbstmeister nach 0:0 gegen Vorderhunsrück 26.10.2025, 20:38 Uhr

i Der Linksschuss von Blankenraths Jens Mansour schlägt ein zum 1:1, Kirchbergs Verteidiger Julian Weiand bleibt nur das Nachsehen. Der SV Blankenrath schlug den TuS Kirchberg II mit 3:1 und bleibt Tabellenvierter. Dennis Irmiter. DENNIS IRMITER - PHOTO-MOMENTS

Nachdem der zwölfte Spieltag in der Fußball-Kreisliga A Staffel 6 behäbig, nämlich mit zwei torlosen Remis, gestartet war, nahm er am Sonntag doch noch Fahrt auf. Eine Überraschung inklusive.

Einen Spieltag vor der Halbzeit kann die SG Morshausen in der Fußball-Kreisliga A Staffel 6 die Herbstmeisterschaft feiern. Dafür reichte der Mannschaft von Andy Felgner ein torloses Remis gegen Vorderhunsrück. Im Tabellenkeller indes sind alle Teams, sieht man von Schlusslicht Weiler ab, noch einmal enger zusammengerückt, auch, weil mit Ober Kostenz/Unzenberg nur eine Mannschaft von den letzten Fünf einen Sieg einfahren konnte.







Artikel teilen

Artikel teilen