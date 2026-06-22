13 Spieler verlassen die SG Mittelhof zieht sich aus der Kreisliga A1 zurück Jona Heck 22.06.2026, 11:47 Uhr

i Mittelhofs Kapitän Maurice Michel (in Schwarz) verlässt die SG in Richtung VfB Wissen. Manfred Böhmer/balu

Der Rückzug der SG Mittelhof/Niederhövels aus der Kreisliga A1 ist beschlossene Sache: 13 Spieler verlassen den Verein. Ein Neustart in der C-Klasse steht bevor, während die Mannschaft von Rückschlägen gezeichnet ist.

Was sich in den letzten Wochen und Monaten immer wieder angedeutet hat, ist nun offiziell bestätigt. Die SG Mittelhof/Niederhövels geht nach zwei Jahren in der Fußball-Kreisliga A1 den Schritt aus freien Stücken zurück in die C-Klasse. Dies gab der Verein in einer offiziellen Erklärung bekannt.







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