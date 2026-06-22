13 Spieler verlassen die SG
Mittelhof zieht sich aus der Kreisliga A1 zurück
Mittelhofs Kapitän Maurice Michel (in Schwarz) verlässt die SG in Richtung VfB Wissen.
Mittelhofs Kapitän Maurice Michel (in Schwarz) verlässt die SG in Richtung VfB Wissen.
Manfred Böhmer/balu

Der Rückzug der SG Mittelhof/Niederhövels aus der Kreisliga A1 ist beschlossene Sache: 13 Spieler verlassen den Verein. Ein Neustart in der C-Klasse steht bevor, während die Mannschaft von Rückschlägen gezeichnet ist.

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Was sich in den letzten Wochen und Monaten immer wieder angedeutet hat, ist nun offiziell bestätigt. Die SG Mittelhof/Niederhövels geht nach zwei Jahren in der Fußball-Kreisliga A1 den Schritt aus freien Stücken zurück in die C-Klasse. Dies gab der Verein in einer offiziellen Erklärung bekannt.

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