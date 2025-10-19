Bad Breisig ist jetzt Zweiter Kottenheim feiert 2:0-Derbysieg in Ettringen Jan Müller 19.10.2025, 20:59 Uhr

i Im hart umkämpften Derby der Nachbarorte feierte Fortuna Kottenheim (in Grün) einen 2:0-Sieg in Ettringen. Jörg Niebergall

In Kottenheim war der Jubel am Sonntag besonders groß, denn die Fortuna gewann das Nachbarschaftsderby bei der SG Ettringen/St. Johann mit 2:0.

In der Fußball-Kreisliga A 5 war einiges geboten. Während sich Spitzenreiter FC Plaidt keine Blöße gab, feierten die DJK Plaidt und der TuS Kottenheim wichtige Siege im Tabellenkeller und gegen Lokalrivalen.SG Maifeld-Elztal - SC Bad Bodendorf 6:1 (1:1)Die SG Maifeld-Elztal hat sich für die Niederlage im Topspiel gegen den FC Plaidt rehabilitiert und den Gästen aus Bad Bodendorf gleich ein halbes Dutzend eingeschenkt. Dabei ...







