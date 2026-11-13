Die letzte Aufgabe des Jahres hat es in sich: Im brisanten Duell der Abstiegskandidaten will die SG Rheinhöhen am Sonntagnachmittag in Heiligenroth unbedingt verhindern, dass die stark verbesserte SG Ahrbach weiter Boden gutmacht.
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Letztmalig bietet sich in diesem Kalenderjahr die Gelegenheit, in der Fußball-Kreisliga A3 Punkte zu sammeln. Nach dem 15. Spieltag, der geschlossen am Sonntagnachmittag über die Bühne geht, steht die lange Winterpause an. Weiter geht’s dann am Sonntag, 7.