Abstiegskandidaten unter sich Im Kellerduell wiegen die Punkte besonders schwer Stefan Nink 13.11.2026, 09:19 Uhr

i Okan Turan (links, im Zweikampf mit Kosovas Rilind Rama) will mit seinem SV Diez-Freiendiez dem Co-Spitzenreiter von den l.oreleyhöhen ein Bein stellen. Andreas Hergenhahn

Die letzte Aufgabe des Jahres hat es in sich: Im brisanten Duell der Abstiegskandidaten will die SG Rheinhöhen am Sonntagnachmittag in Heiligenroth unbedingt verhindern, dass die stark verbesserte SG Ahrbach weiter Boden gutmacht.

Letztmalig bietet sich in diesem Kalenderjahr die Gelegenheit, in der Fußball-Kreisliga A3 Punkte zu sammeln. Nach dem 15. Spieltag, der geschlossen am Sonntagnachmittag über die Bühne geht, steht die lange Winterpause an. Weiter geht’s dann am Sonntag, 7.







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