In der Kreisliga A 5 warten spannungsgeladene Duelle, während Spitzenreiter FC Plaidt seine Position behaupten will und Schlusslicht DJK Plaidt um notwendige Punkte ringt. Wird es Überraschungen geben?
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Am letzten Spieltag vor der Winterpause (15. Spieltag) warten in der Fußball-Kreisliga A 5 auf die Spitzenteams TuS Kottenheim und FC Plaidt jeweils komplizierte Auswärtsaufgaben. Weiter unten in der Tabelle duellieren sich in einem von insgesamt vier Freitagsspielen der TuS Oberwinter und die Grafschafter SG, bevor am Sonntag zum Spieltagsabschluss die SG Landskrone Heimersheim die SG Ettringen/St.