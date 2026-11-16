Minimal-Ziel erreicht: Mit dem 2:2 beim direkten Konkurrenten SG Ahrbach hat die SG Rheinhöhen zum sportlichen Ausklang des Jahres in Heiligenroth trotz frühen 0:2-Rückstands den Fünf-Punkte-Abstand zum ersten Abstiegsplatz gewahrt.
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Der TuS Niederahr und die SG Reitzenhain haben am 15. Spieltag der Fußball-Kreisliga A3 ihre Auswärtsaufgaben erfolgreich bewältigt und gehen mit einem Vorsprung von vier Zählern auf den FC Kosova Montabaur in die Winterpause. Dieses Trio dürfte den Titelkampf letztlich unter sich ausmachen.