Nach drei Spieltagen in der Kreisliga A Staffel 6 ist keine Mannschaft mehr ohne Verlustpunkte und mit Dickenschied noch ein Team ohne Punkte. Ändert sich das ausgerechnet im Derby gegen den Tabellenführer Kirchberg II?
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Mit zwei Partien wird die Fußball-Kreisliga A Staffel 6 bereits am Freitagabend eröffnet, wobei es gerade bei dem Spiel, bei dem es ein emotionales Wiedersehen geben könnte, noch offen ist, ob beziehungsweise wo es stattfinden wird.TuS Rheinböllen – SG Rheinblick (Fr.