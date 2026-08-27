Kreisliga A Staffel 6 Findet das Duell Rheinböllen gegen Rheinblick statt? Sina Ternis 27.08.2026, 13:30 Uhr

i Der Kunstrasen in Rheinböllen ist aktuell gesperrt und hat die gleichen „Symptome“ wie der in Emmelshausen. Das Granulat verklumpt und bleibt an den Fußballschuhen hängen. Wo und ob überhaupt der TuS um Kapitän Matthias Pira sein Heimspiel gegen die SG Rheinblick austragen kann, wird sich wohl erst am Spieltag am Freitag entscheiden. B&P Schmitt

Nach drei Spieltagen in der Kreisliga A Staffel 6 ist keine Mannschaft mehr ohne Verlustpunkte und mit Dickenschied noch ein Team ohne Punkte. Ändert sich das ausgerechnet im Derby gegen den Tabellenführer Kirchberg II?

Mit zwei Partien wird die Fußball-Kreisliga A Staffel 6 bereits am Freitagabend eröffnet, wobei es gerade bei dem Spiel, bei dem es ein emotionales Wiedersehen geben könnte, noch offen ist, ob beziehungsweise wo es stattfinden wird.TuS Rheinböllen – SG Rheinblick (Fr.







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