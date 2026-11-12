Letzte Runde 2026 im Fernduell Ellingen will als Spitzenreiter Weihnachten feiern Daniel Korzilius 12.11.2026, 12:23 Uhr

i Auf eine starke erste Saisonhälfte blicken SG-Kapitän Kevin Wranik (in Weiß, hier im Rheinlandpokal gegen Eisbachtal) und seine Ellinger zurück. Ihren ersten Platz wollen sie sich am letzten Spieltag des Jahres nicht nehmen lassen. Jörg Niebergall

Voller Selbstvertrauen gegen die beiden A2-Überflieger in den letzten Spieltag des Jahres. Gewinnen beide ihre Heimspiele, bleibt an der Spitze alles beim Alten und die SG Ellingen überwintert als Nummer eins. Das will die SG Weißenthurm verhindern.

Wer überwintert als Tabellenführer der Fußball-Kreisliga A2? Diese Frage entscheidet sich am 15. Spieltag im Fernduell zwischen der SG Ellingen und der SG Weißenthurm. SG Niederbreitbach/Waldbreitbach – SG Miesenheim/Saffig (Sa., 13.







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