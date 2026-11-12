Voller Selbstvertrauen gegen die beiden A2-Überflieger in den letzten Spieltag des Jahres. Gewinnen beide ihre Heimspiele, bleibt an der Spitze alles beim Alten und die SG Ellingen überwintert als Nummer eins. Das will die SG Weißenthurm verhindern.
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Wer überwintert als Tabellenführer der Fußball-Kreisliga A2? Diese Frage entscheidet sich am 15. Spieltag im Fernduell zwischen der SG Ellingen und der SG Weißenthurm. SG Niederbreitbach/Waldbreitbach – SG Miesenheim/Saffig (Sa., 13.