Aufsteiger-Duell im Ahrtal Drei Freitagsspiele versprechen Spannung Daniel Fischer 15.10.2026, 12:07 Uhr

i Die SG Westum/Löhndorf (blaue Trikots) ist nur drei Tage nach der Niederlage in Oberwinter erneut im Einsatz. Martin Gausmann

In der Kreisliga A 5 schiebt die SG Westum/Löhndorf praktisch eine Doppelschicht, während der Tabellenzweite Kottenheim den nächsten Heimsieg gegen Plaidt anpeilt.

Weiter geht es in der Fußball-Kreisliga A 5 mit dem elften Spieltag, an dem gleich drei Freitagsspiele auf dem Programm stehen. Unter anderem trifft dabei die SG Ahrtal im Aufsteiger-Duell auf die FSG Vordereifel. Tabellenführer FC Plaidt bekommt es am Sonntag mit dem SC Bad Bodendorf zu tun, Verfolger TuS Kottenheim empfängt die DJK Plaidt.







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