Nur sechs von sieben Spielen fanden in der Kreisliga A Staffel 6 am Wochenende statt, doch die hatten es durchaus in sich: Von oben gewannen nur Morshausen und Dickenschied, Binningen musste sich Rheinböllen geschlagen geben.
Spieltag zehn war der Spieltag der SG Morshausen, die die Tabellenführung in der Fußball-Kreisliga A Staffel 6 ausbauen konnte. Während die Mannschaft von Coach Andy Felgner der Spvgg Cochem die erste Heimniederlage der Saison zufügte, verlor der direkte Verfolger Binningen gegen Rheinböllen.