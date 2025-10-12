Kreisliga A Staffel 6 Die SG Morshausen ist der Nutznießer des Spieltags 12.10.2025, 18:45 Uhr

i Die SG Morshausen/Beulich/Gondershausen (grüne Trikots, von links mit Yannic Wagner und Carlos Wein) legte sich beim 1:0-Sieg bei der Spvgg Cochem (mit Max Kusbach) richtig ins Zeug und baute den Vorsprung an der Tabellenspitze wieder auf sechs Punkte aus. Für Cochem war es im sechsten Heimspiel die erste Niederlage. Alfons Benz

Nur sechs von sieben Spielen fanden in der Kreisliga A Staffel 6 am Wochenende statt, doch die hatten es durchaus in sich: Von oben gewannen nur Morshausen und Dickenschied, Binningen musste sich Rheinböllen geschlagen geben.

Spieltag zehn war der Spieltag der SG Morshausen, die die Tabellenführung in der Fußball-Kreisliga A Staffel 6 ausbauen konnte. Während die Mannschaft von Coach Andy Felgner der Spvgg Cochem die erste Heimniederlage der Saison zufügte, verlor der direkte Verfolger Binningen gegen Rheinböllen.







