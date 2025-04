Auf der Koblenzer Rhein-Insel Niederwerth müssen die Fußballer der FSV Osterspai/Kamp-Bornhofen am Sonntag ab 14.30 Uhr in der Staffel 4 der Kreisliga A Farbe bekennen. „Wir haben zuletzt weniger als geplant gepunktet“, sagt FSV-Coach Sebastian Weinand, der sich nicht vom optisch ansprechenden sechsten Tabellenplatz seiner Schützlinge blenden lässt und spätestens seit der 1:3-Heimniederlage gegen die SG Moseltal den Blick nach unten richtet.

„Wie so oft wird die Tagesform entscheiden. Ich hoffe, dass die Jungs befreit aufspielen.“ Osterspais Trainer Sebastian Weinand vor dem wegweisenden Auftritt beim SV Niederwerth

„Das war echt ein Dämpfer. Die hinteren Mannschaften haben zuletzt fleißig Punkte geholt.“ So auch der SV Niederwerth, der beim SC Vallendar mit 2:0 die Oberhand behielt und gegen die Kombinierten unbedingt nachlegen, seine insgesamt mäßige Heimbilanz (3/1/5) verbessern und die FSV mit in den Strudel ziehen will. „Wie so oft wird die Tagesform entscheiden. Ich hoffe, dass die Jungs befreit aufspielen“, so Weinand, der auf die verletzten Jonah Marx und Tobias Hahn und wohl auch auf Saban Hamza verzichten muss.