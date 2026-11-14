Kreisliga A Staffel 6 Bremm gewinnt ein glanzloses Mosel-Derby mit 2:1 Alfons Benz 14.11.2026, 10:33 Uhr

i Maurice Mertens (rechts) brachte die SG Bremm mit seinem ersten Saisontor im Mosel-Derby gegen die SG Zell/Bullay/Alf (von links mit Kapitän Jonas Münster und Tarek Mansour) schon nach 27 Sekunden in Führung. Bremm gewann am Ende knapp mit 2:1 gegen den Lokalrivalen. Alfons Benz

Blitzstart, Traumtor und Zittern: Die SG Bremm hat ein glanzloses Mosel-Derby in der Kreisliga A Staffel 6 gegen die SG Zell/Bullay/Alf vor nur 220 Zuschauern knapp mit 2:1 für sich entschieden.

Von wegen Unglückstag: Ausgerechnet an einem Freitag, dem 13., feierte die SG Bremm einen gelungenen Heimspiel-Abschied für dieses Jahr in der Fußball-Kreisliga A Staffel 6. Mit einem ebenso umkämpften wie verdienten 2:1 (1:1)-Erfolg im Mosel-Derby gegen die SG Zell/Bullay/Alf belohnte sich die Mannschaft vor heimischem Publikum.







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