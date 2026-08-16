VfR gibt 4:1-Führung her Bendorf steht nach 6:2 gegen Urbar an der Spitze Daniel Fischer 16.08.2026, 19:17 Uhr

i Der SC Bendorf-Sayn (in Weiß) besiegte Bezirksligaabsteiger FC Urbar und setzte sich durch das 6:2 an die Tabellenspitze der Kreisliga A 4. Wolfgang Heil

Spannende Spiele in der Fußball-Kreisliga A 4: Der SC Bendorf-Sayn thront an der Spitze nach einem 6:2-Sieg, während der FC Metternich II mit 5:0 triumphiert. Überraschungen und packende Comebacks prägen den Spieltag.

Am zweiten Spieltag der Fußball-Kreisliga A 4 hat der SC Bendorf-Sayn gegen den FC Urbar den nächsten überzeugenden Sieg geholt und ist an die Tabellenspitze gesprungen. Ebenfalls deutlich setzte sich der FC Metternich II gegen den FC Arzheim durch, während der FV Engers II dank eines Comebacks noch zu einem Remis beim VfR Koblenz kam.







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