Mit einem guten Gefühl kann in der Staffel 4 A-Ligist SG Nievern/Arzbach nach dem 5:3-Erfolg beim bis dahin nach Punkten gleichauf liegenden Mitkonkurrenten SG Löf/Oberfell/Burgen in die Winterpause gehen.
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Der dritte Auswärtssieg der Runde kam zum richtigen Zeitpunkt: Mit dem spektakulären 5:3 (2:1)-Erfolg bei der SG Löf/Oberfell/Burgen schloss die SG Nievern/Arzbach das Kalenderjahr in der Fußball-Kreisliga A4 vorzeitig ab und verabschiedete sich mit den Zählern 12 bis 14 in die Winterpause.