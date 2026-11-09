Dreier zum Jahres-Abschluss 5:3 – SG Nievern zeigt sich von ihrer besten Seite Stefan Nink 09.11.2026, 06:47 Uhr

i Symbolbild dpa

Mit einem guten Gefühl kann in der Staffel 4 A-Ligist SG Nievern/Arzbach nach dem 5:3-Erfolg beim bis dahin nach Punkten gleichauf liegenden Mitkonkurrenten SG Löf/Oberfell/Burgen in die Winterpause gehen.

Der dritte Auswärtssieg der Runde kam zum richtigen Zeitpunkt: Mit dem spektakulären 5:3 (2:1)-Erfolg bei der SG Löf/Oberfell/Burgen schloss die SG Nievern/Arzbach das Kalenderjahr in der Fußball-Kreisliga A4 vorzeitig ab und verabschiedete sich mit den Zählern 12 bis 14 in die Winterpause.







Artikel teilen

Artikel teilen