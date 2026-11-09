Zum Auftakt der Rückrunde musste neben dem FC Kosova Montabaur auch die beim Schlusslicht in Miehlen überraschend patzende Reserve der SG Hundsangen einen herben Rückschlag im Titelrennen hinnehmen. Unterdessen gab sich das Spitzenduo keine Blöße.
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Das Spitzenduo TuS Niederahr/SG ReiBoBo siegt im Gleichschritt, die Verfolger FC Kosova und SG Hundsangen II patzen, das Schlusslicht SG Mühlbachtal muckt auf: Auf diesen kurzen Nenner lässt sich der 14. Spieltag der Staffel 3 der Fußball-Kreisliga A bringen.