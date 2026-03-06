Gelingt Revanche im Derby? 1.2-Niederlage brennt BoReiBo noch unter den Nägeln Stefan Nink 06.03.2026, 09:40 Uhr

i Robin Zimmermann ist mit der BoReiBo vor eigenem Anhang noch ungeschlagen und hat 19 von 21 möglichen Punkten geholt. Am Sonntag gilt im Derby gegen die SG Rheinhöhen die in der Hinrunde kassierte 1:2-Niederlage geradezurücken. ANDREAS HERGENHAHN

Dem Spitzentrio der Fußball-Kreisliga A4 auf den Fersen bleiben möchte die SG BoReiBo, die das erste Kreisderby des Jahres gewinnen will. Für die FSV Osterspai/Kamp-Bornhofen gilt es hingegen sich anständig aus dem Oberhaus zu verabschieden.

Aus heimischer Sicht steht in der Staffel 4 der Fußball-Kreisliga A das Kreisderby zischen dem Tabellenvierten SG BoReiBo und der auf Position neun geführten SG Rheinhöhen im Fokus. Das sieglose Schlusslicht FSV Osterspai/Kamp-Bornhofen kann zum Punktspiel-Auftakt des Jahres am Oberwerth gegen die ambitionierte Reserve des Oberligisten FC RW Koblenz tatsächlich nur positiv überraschen.







Artikel teilen

Artikel teilen