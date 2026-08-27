Der Knoten ist auch im Rheinlandpokal nicht geplatzt. Nach drei Niederlagen in der Bezirksliga Ost verpasste der SV Türkiyemspor Ransbach-Baumbach den Einzug in die dritte Runde. Gegen Liga-Konkurrent SG Hundsangen gab es aber eine lange Pokalnacht.
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Der SV Türkiyempspor Ransbach-Baumbach hat nicht nur die dritte Runde im Fußball-Rheinlandpokal verpasst, sondern auch sein großes Ziel, sich nach drei Niederlagen in der Bezirksliga Ost endlich ein Erfolgserlebnis zu holen. Gegen die SG Hundsangen/Steinefrenz-Weroth geriet der Aufsteiger schon in der ersten Halbzeit zweimal in Rückstand, schaffte aber jeweils schnell den Ausgleich – dabei blieb es.