Türkiyemspors Pokalreise endet Hundsangens Mika Heuser verwandelt den letzten Elfmeter Marco Rosbach 27.08.2026, 12:32 Uhr

i Mika Heuser verwandelte in Ransbach-Baumbach den letzten Elfmeter des Abends und schoss seine SG Hundsangen in die dritte Runde des Rheinlandpokals. Andreas Hergenhahn

Der Knoten ist auch im Rheinlandpokal nicht geplatzt. Nach drei Niederlagen in der Bezirksliga Ost verpasste der SV Türkiyemspor Ransbach-Baumbach den Einzug in die dritte Runde. Gegen Liga-Konkurrent SG Hundsangen gab es aber eine lange Pokalnacht.

Der SV Türkiyempspor Ransbach-Baumbach hat nicht nur die dritte Runde im Fußball-Rheinlandpokal verpasst, sondern auch sein großes Ziel, sich nach drei Niederlagen in der Bezirksliga Ost endlich ein Erfolgserlebnis zu holen. Gegen die SG Hundsangen/Steinefrenz-Weroth geriet der Aufsteiger schon in der ersten Halbzeit zweimal in Rückstand, schaffte aber jeweils schnell den Ausgleich – dabei blieb es.







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