Die Vereine, die an langjährigen Grenzen liegen, gehören im kreisübergreifenden Spielbetrieb zu klassischen Wechselkandidaten. Das kann nachteilig sein, aber durchaus auch positive Effekte haben. Das zeigen Beispiele aus dem Rhein-Lahn-Kreis.
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Die „Heimkehr“ der ersten Mannschaften des FSV Osterspai/Kamp-Bornhofen und SV Braubach in die überwiegend mit Rhein-Lahn-Teams bestückten Staffel 5 der Kreisliga B ist in beiden Lagern durchweg positiv aufgenommen worden. „Wir sind überrascht und erfreut“, sagt Björn Schmitz, der Coach des SV Braubach.