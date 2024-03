Plus Nentershausen Wörsdörfer warnt vor schwierigstem Spiel der Woche: Spfr Eisbachtal holen am Mittwoch gegen SG Andernach nach Von René Weiss i Beim Eisbachtaler 4:0-Hinspielsieg erzielte Moritz Hannappel (links, hier im Zweikampf mit Oliver Kubatta) das richtungsweise 1:0 für die Unterwesterwälder. Mit einer Knieverletzung fällt er nun vorerst aus. Foto: René Weiss Lesezeit: 1 Minute Sie haben den Tabellenführer SG Schneifel geschlagen (3:0), sie haben den Oberliga-Absteiger TuS Kirchberg bezwungen (3:1) und sie haben den nach der Einschätzung von Trainer Thorsten Wörsdörfer derzeit formstärksten Konkurrenten Ahrweiler BC besiegt (3:2). Da sollten die Karten für die Eisbachtaler Sportfreunde doch gut stehen, auch am Mittwochabend ab 19.30 Uhr im Rheinlandliga-Nachholspiel gegen die SG 99 Andernach (Platz 13) etwas Zählbares mitzunehmen.

Oder? Der Trainer des Tabellenzweiten, der den derzeitigen Sieben-Punkte-Rückstand auf die SG Schneifel (der Tabellenführer hat zwei Spiele mehr absolviert) im Nachholspiel weiter reduzieren will, warnt: „Es wird das schwierigste Spiel in dieser Englischen Woche: vom Kopf her – und weil die personelle Situation nicht besser wird.“ Nachdem am Samstag gegen ...