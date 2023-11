Plus Wissen Witterung erschwert die Trainingsarbeit – Wissen will dennoch aus Tarforst etwas mitnehmen Neuer Trainer, gleiches Leid? Kaum mehr als einen Monat im Amt, schlägt Dirk Spornhauer hinsichtlich der infrastrukturellen Rahmenbedingungen beim VfB Wissen bereits in die gleiche Kerbe wie sein Vorgänger Thomas Kahler, der immerzu kritisierte, dass die Sportstätten in Wissen und Umgebung von den zuständigen Stellen nur stiefmütterlich behandelt würden. Von Andreas Hundhammer

„Wir hoffen, dass sich da in absehbarer Zeit was tut“, sagt der VfB-Coach, der sich darüber mit Blick auf die nächste Aufgabe in der Rheinlandliga aber erst mal weniger Gedanken machen muss, weil die Wissener am Samstag nicht daheim, sondern ab 17.30 Uhr beim FSV Trier-Tarforst gefordert sind. Eine Frage der ...