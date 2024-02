Schmuddelwetter zwischen fünf und acht Grad, dazu ein Hartplatz, um den herum es um diese Jahreszeit festes Schuhwerk braucht, um mit einigermaßen festem Stand ein Fußballspiel verfolgen zu können – es gibt wahrlich würdigere Rahmen für ein Derby in der Fußball-Rheinlandliga als jenen, in dem sich am Sonntag ab 15 Uhr der VfB Wissen und die SG Malberg/Elkenroth/Rosenheim/Kausen aller Voraussicht nach gegenüberstehen.