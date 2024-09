Plus Westerburg Westerburg stellt vor der Pause die Weichen: Auch ohne Sprit im Tank reicht es zum Sieg gegen Bitburg Von Rolf Schulze i Ungewohnte Position: Aufgrund personeller Probleme musste Julian Gläser (weißes Trikot) in Westerburgs Dreierkette einen Aushilfs-Innenverteidiger geben. Die SG bekam die personellen Löcher beim Heimsieg aber deutlich besser gestopft als der ebenfalls personell gebeutelte FC Bitburg (in Rot Giorgio Mourad). Foto: Horst Wengenroth Durch einen richtungsweisenden 3:1 (3:0)-Heimsieg gegen den FC Bitburg konnte die SG Westerburg/Gemünden/Willmenrod den Vorsprung auf den direkten Konkurrenten in der Rheinlandliga auf vier Punkte ausbauen. Lesezeit: 3 Minuten

Beide Mannschaften traten stark ersatzgeschwächt an. Eine Halbzeit lang konnte die SG Westerburg ihre Ausfälle besser kompensieren und legte hier die Basis für den späteren Erfolg. Der FC Bitburg ist nach dem einjährigen Gastspiel in der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar in der höchsten Verbandsklasse noch nicht wirklich angekommen und lieferte erneut zunächst ...