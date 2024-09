Plus Westerburg

Westerburg mit Respekt, aber auch Mut: Neuling gastiert bei Spitzenreiter Wittlich

Spiele wie dieses nennen Trainer gerne besonders leicht, manchmal heißt es gar, es seien die einfachsten in der gesamten Saison. Gemeint sind Spiele wie das der SG Westerburg/Gemünden/Willmenrod in der Fußball-Rheinlandliga beim SV Rot-Weiss Wittlich am Sonntag (14.30 Uhr).