Im Heimspiel gegen Schweich war schon nicht alles Gold, was glänzte, aber Vordereifel um Jannis Gorges (in Rot) arbeitete sich zu einem 1:0-Sieg. Danach folgten zwei Niederlagen, eine in der Liga, eine im Rheinlandpokal. Am Sonntag um 15 Uhr soll in Laubach aber wieder ein Sieg her, zu Gast ist Mitaufsteiger VfB Linz. Foto: Alfons Benz