Diese Szene erhitzte die Gemüter: Nach 55 Minuten sah der Linzer Kapitän Niklas Klein Rot nach einer Tätlichkeit, wie es Schiedsrichter Marc Schiry sah, an Vordereifels Julian Schmitz (in Rot, am Boden). Vordereifels Kapitän Lukas Mey, der Schmitz hier auf die Beine helfen will, sah später ebenfalls Rot wegen einer Tätlichkeit, er hatte bis dato aber bereits einen Doppelpack geschnürt beim 3:1-Sieg der Gastgeber. Foto: Alfons Benz