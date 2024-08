Vordereifel: Der nächste „Testgegner“ wartet mit Morbach – Quartett wieder im Training

Gegen Hochwald (in Blau) setzte sich Vordereifel um Jan Fritz (vorne) zwar phasenweise durch, am Ende aber nicht, da die Gäste zum Start 2:0 in Laubach gewannen. Am Sonntag kommt Morbach, vor fast vier Wochen trennte man sich in der Vorbereitung an gleicher Stelle 1:1. Foto: Alfons Benz