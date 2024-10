Vordereifel: Aufsteigerduell in Westerburg als Start in eine wichtige englische Woche

Gegen Schweich beim 1:0-Heimsieg fehlte Vordereifels Angreifer Julian Schmitz (in Blau) zuletzt krank, am Samstag will er sich aber im Auswärtsspiel bei der SG Westerburg wieder so reinhängen wie zuletzt beim 2:1-Sieg in Stadtkyll bei der SG Schneifel. Foto: Alfons Benz