Von der Oberliga bis zur Kreisliga C wird gerechnet: Entscheidungsspiele, Aufstiegsrunden und Punktekoeffizienten Von Daniel Korzilius Ein Spieltag noch, dann ist die erste Saison im Fußballverband Rheinland (FVR) im kreisübergreifenden Spielbetrieb beendet. Zumindest, was die reguläre Saison angeht, da im Anschluss noch Entscheidungsspiele und Aufstiegsrunden anstehen. Und weil der Punktekoeffizient oftmals über den Aufstieg entscheidet, wird bei vielen Vereinen im Moment eifrig gerechnet. Wir geben einen Überblick über den aktuellen Stand. Lesezeit: 5 Minuten

Rheinlandliga Die Saison ist bereits beendet. Die Eisbachtaler Sportfreunde steigen als Meister in die Oberliga auf, die zweitplatzierte SG Mülheim-Kärlich bestreitet Aufstiegsspiele gegen die Vizemeister aus dem Saarland- und dem Südwestverband um einen freien Platz in der fünfthöchsten Spielklasse. In die Bezirksliga steigen der FC Metternich, die Spvgg EGC Wirges und ...