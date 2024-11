VfB Wissen stürzt den nächsten Tabellenführer: Spornhauer-Elf gewinnt auch gegen Mülheim-Kärlich

Der Ligaprimus am Boden: Der VfB Wissen bleibt ein unbeliebter Gegner für die Tabellenführer der Rheinlandliga – und für die SG 2000 Mülheim-Kärlich. Paul Christian (in Blau) und Co. siegten auf dem eigenen Hartplatz knapp mit 1:0 gegen Daniel Aretz (am Boden) und Paul Heuser (hinten). Foto: Manfred Böhmer/balu