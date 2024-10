Plus Wissen

VfB Wissen gastiert bei der bei der SG Vordereifel: Das Highlight im Pokal muss warten

i Dirk Spornhauer, Trainer des VfB Wissen. Foto: Manfred Böhmer/balu

Es wird ein absolutes Highlight im Spieljahr des VfB Wissen. Am kommenden Mittwoch, 19.30 Uhr, findet im heimischen Dr. Grosse-Sieg-Stadion das Rheinlandpokal-Achtelfinale gegen den Regionalligisten SV Eintracht Trier an. „Die Vorfreude ist natürlich da, aber am Samstag erwartet uns auch eine tolle Geschichte“, mahnt VfB-Trainer Dirk Spornhauer vor dem Spiel im Rheinlandliga-Alltag bei der SG Vordereifel am Sonntag, 15 Uhr, in Laubach.