Plus Malberg Vertrag mit Rot-Weiß Hadamar aufgelöst: Justin Nagel bleibt nun doch bei der SG Malberg

Geht doch weiter für die SG Malberg in der Fußball-Rheinlandliga auf Torejagd: Justin Nagel.

Manchmal kommt eben doch alles anders, als man denkt. Ende März verkündete der SV Rot-Weiß Hadamar die Verpflichtung des Malberger Torjägers Justin Nagel. Der 25-Jährige, der vor der just erst abgelaufenen Saison eine Spielzeit lang bereits sein Glück bei den Eisbachtaler Sportfreunden in der Fußball-Oberliga versucht hatte, wird allerdings nicht für den hessischen Verbandsligisten auf Torejagd gehen.

Grund dafür ist ein überraschender Trainerwechsel bei Hadamar zum Ende der Saison. Ex-Trainer Florian Hammel, in Hachenburg geboren und in Nistertal lebhaft, war ein entscheidender Antreiber bei der Verpflichtung Nagels. Nachdem der frühere Betzdorfer Jugendspieler jedoch noch im April gefeuert wurde, begann auch Nagel an seiner Entscheidung zu zweifeln. Nach ...