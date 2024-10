TuS Kirchberg will Serie fortsetzen, muss aber in der Innenverteidigung umbauen

Jubelt Kirchberg zum vierten Mal hintereinander? Am Samstag ist der FSV Trier-Tarforst zu Gast beim TuS. Durch einige Verletzungen im Defensivbereich könnte das Innenverteidigerduo des TuS erstmals in der Rheinlandliga Süleyman Özer (rechts) und Tim Müller (Nummer 15) heißen. Foto: Photo-Moments by Dennis Irmiter