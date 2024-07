Die Kirchberger um Maximilan Jannasch (in Gelb) befolgen die Anweisungen ihres neuen Trainers Thorsten Haubst (im Hintergrund) bislang in den Tests gut, es gab nun den dritten Sieg im dritten Spiel. Beim Sportfest in Biebern, von dem unser Foto stammt, gab es zuvor ein 2:1 gegen Rheinböllen. Der TuS um Yacin Sadani besiegte dort am Mittwoch die Kirchberger Reserve mit 3:1 durch drei Tore von Luca Olbermann. Foto: Photo-Moments by Dennis Irmiter