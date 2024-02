Plus Kirchberg TuS Kirchberg: Die beiden Top-Teams Eisbachtal und Schneifel warten zum Start Ein konkretes Ziel für sich und seine Elf haben Trainer Patrick Joerg und die Seinen noch nicht vereinbart für die anstehenden 16 Partien des TuS Kirchberg in der Fußball-Rheinlandliga bis zum 26. Mai. Es werden die letzten 16 Spiele Joergs beim TuS nach fünf Jahren Amtszeit. Die Saison wird beim Team seines Nachfolgers Thorsten Haubst in Morbach enden, aber bis dahin ist es noch eine schöne Strecke. Von Mirko Bernd

Erst einmal geht es zum Start nach der Winterpause am Freitag um 20.15 Uhr mit dem Heimspiel gegen den Tabellenzweiten Sportfreunde Eisbachtal los. „Über ein konkretes Ziel sprechen wir in der nächsten Woche noch einmal“, sagt Joerg, der für sich schon mal so etwas wie „Lass uns kein Spiel mehr ...