Plus Koblenz

Statistik zählt für Mülheims Trainer Lazarevic nicht – Mahnende Worte in Immendorf

Ein Sieg ist eigentlich Pflicht für Rheinlandligist FC Cosmos: Die Mannschaft von Trainer Yusuf Emre Kasal darf sich gegen die SG Malberg keinen Ausrutscher erlauben, um den Anschluss an die vorderen Plätze zu wahren. Für die SG2000 Mülheim-Kärlich geht es nach Linz, der TuS Immendorf tritt in Schweich an.