Plus Wissen Spornhauer: Das war deutlich zu wenig – Wissens Trainer kritisiert Einstellung nach Niederlage gegen Kirchberg Von Jens Kötting i Der Spielentscheider: Kirchbergs Kapitän Florian Daum (in Gelb) setzte sich in der 81. Minute gegen seine Gegenspieler des VfB Wissen (in Blau) durch und erzielte das Tor des Tages. Foto: Manfred Böhmer/balu Der VfB Wissen hat acht Tage nach dem starken Auftritt gegen die SG 99 Andernach auf eigenem Platz im nächsten Heimspiel gegen den bisher auf dem vorletzten Platz gelegenen TuS Kirchberg einen Dämpfer einstecken müssen. Nach einer über 90 Minuten hinweg schwachen Vorstellung verlor das Team von Dirk Spornhauer verdientermaßen mit 0:1 (0:0). Lesezeit: 3 Minuten

Den Gästen aus Kirchberg war von Beginn an anzumerken, dass sie nach dem Heimsieg in der Vorwoche gegen Malberg auch in Wissen etwas Zählbares mitnehmen wollten. Nach einem Konter über die rechte Seite flankte Florian Daum an den zweiten Pfosten, wo Lukas Gohres aus kurzer Distanz an den Außenpfosten köpfte. Die ...