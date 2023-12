Im klassischen Drama wäre dieses Ende nicht der Höhepunkt, sondern die Katastrophe. Es bleiben Verlierer allenthalben, auch wenn es am Grünen Tisch einen Gewinner geben wird. Der SG Schneifel kommen in den nächsten Tagen drei Punkte auf dem Weg zur angestrebten Meisterschaft in der Fußball-Rheinlandliga zu, weil der Tabellenführer am letzten Spieltag des Jahres vom Nichtantritt des FC HWW Niederroßbach profitiert.